Пашинян назвал Путина президентом Франции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.
РИА Новости пишет, что Пашинян рассказывал о деталях трех договоренностей, достигнутых осенью 2020 года, о прекращении огня в Карабахе и произнес фразу: "В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным".