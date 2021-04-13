Шесть депутатов покинули ряды правящей "Грузинской мечты"

Несколько депутатов парламента Грузии от "Грузинской мечты" приняли решение покинуть ряды правящей партии. Как сообщает Sputnik Грузия, правящую партию покинули Георгий Ходжеванишвили, Михаил Даушвили, Бека Лилуашвили, Ана Бучукури, Александре Моцерелия и Шалва Кереселидзе.

По словам Георгия Ходжеванишвили, ни для кого не секрет, что депутаты, заявившие о своем уходе из "Грузинской мечты", являются членами команды экс-премьера Георгия Гахария.

"С сегодняшнего дня вместе с Георгием Гахария мы совместным решением переходим к новому этапу строительства партии, мы покидаем "Грузинскую мечту" и продолжим работать в парламенте в качестве независимых депутатов", - сказал Ходжеванишвили, подчеркнув, что покинувшие правящую партию парламентарии остаются в законодательном органе в качестве независимых депутатов.

Георгий Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля этого года. Причиной отставки он назвал разногласия с правящей партией по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".