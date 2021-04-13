Пашинян: Россия обещала обеспечить безопасность Армении, а не Карабаха

«Система безопасности, сформированная между Арменией и Россией, возникла еще до войны 2020 года. Проблема для нас заключалась в том, что эта система безопасности распространяется лишь на международно признанную территорию Республики Армения», - заявил на заседании Национального собрания во время представления отчета о деятельности правительства в 2020 году премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов, пишут армянские СМИ.

По его словам, территория Армении зафиксирована законом «Об административно-территориальном делении Армении», который был принят еще в 2010 году прежней властью.

«В нашей реальности у многих сложилось мнение, что в эту зону безопасности входит и Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы», - добавил армянский премьер-министр.

При этом Пашинян поспешил заметить, что российская сторона всегда предупреждала армянскую сторону, что их обязательства по обеспечению безопасности ограничиваются исключительно международно признанной территорией Армении, куда не входил Нагорный Карабах.