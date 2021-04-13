В Баку полиция изъяла 30 килограммов героина

В Баку в квартире обнаружено 30 кг героина. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Хатаинского районного управления полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков жителя Агдамского района О.Сафарова.

В ходе личного досмотра у Сафарова было обнаружено более одного килограмма героина, около 104 граммов метамфетамина и пластиковая банковская карта, используемая для продажи наркотиков.

Во время досмотра его съемной квартиры на территории Хатаинского района было изъято 28 килограммов 790 граммов героина, 5 килограммов 150 граммов метамфетамина, 453 таблетки метадона, электронные весы и 1 000 манатов, полученных от продажи наркотических средств.

Проводится расследование.