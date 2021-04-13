Синоптики обещают бакинцам 20-градусное тепло

В четверг, 15 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на южный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Апшероне ночью будет 10-12, днем 18-21, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 20-25, в горах ночью 0-5, местами 8-10, днем 10-15, местами 18 градусов тепла.