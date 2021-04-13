Джафаров разгуливал по Баку с пистолетом Макарова
У жителя города Ширван обнаружено незаконно хранящееся оружие. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления полиции на транспорте на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции на территории железнодорожной станции Баладжары был задержан ранее судимый житель города Ширван С.Джафаров. При досмотре у него был обнаружен пистолет Макарова, магазин и шесть патронов к нему. Мужчина признался, что оружие и боеприпасы принадлежат ему.
По факту ведется расследование.