Пашинян: Тер-Петросян предлагал мне сдать Карабах в 2018 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в среду на заседании парламента, что первый президент Левон Тер-Петросян предлагал ему сдать земли в Карабахе еще летом 2018 года, сообщает «Спутник Армения».

"Я раскрою секрет, что сказал мне первый президент Тер-Петросян во время нашей встречи в июле 2018 года. Цитирую: "Земли уже должен дать". В обмен на что? Почему? Как? Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, все остальное вопрос оценки", - сказал Пашинян.

Тер-Петросян ранее заявил, что в интересах государства немедленная отставка Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией. По мнению экс-президента, действующий премьер "руководствуется не заботой об укреплении государства, а нескрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой".