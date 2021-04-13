Вице-премьер Украины в Агдаме фото, видео
Делегация во главе с заместителем премьер-министра Украины, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила Агдам.
Как сообщает АПА, гости ознакомились с последствиями армянской оккупации.
Сотрудники Агентства по разминированию проинформировали гостей о минировании территорий армянскими оккупантами, операциях по разминированию, проводимых агентством.
А.Резникову и другим гостям продемонстрировали процесс обезвреживания мин.