Госсекретарь Блинкен: пора вернуть домой войска из Афганистана

"Мы с НАТО вместе вошли в Афганистан, теперь пришло время вернуть наши войска домой", - заявил он, сообщает ТАСС.

США и НАТО пришло время вернуть свои войска домой из Афганистана, заявил госсекретарь Энтони Блинкен по прибытии в штаб-квартиру НАТО на встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Во второй половине дня в Брюсселе пройдет экстренная видеоконференция глав МИД и министров обороны НАТО, на которой, как ожидается, госсекретарь США и глава Пентагона озвучат стратегию вывода контингента НАТО из Афганистана после почти 20 лет войны.

Как заявил во вторник представитель вашингтонской администрации, президент США Джо Байден намерен полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, при этом ожидается что вывод начнется еще до 1 мая. Теперь США должны согласовать порядок вывода войск с союзниками по НАТО, чьи контингенты задействованы в миссии инструкторов и советников "Решительная поддержка".

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.