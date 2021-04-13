Делегация во главе с председателем постоянной комиссии Сената Италии по внешним связям и эмиграции Вито Петрочелли посетила Гянджу.

Как сообщает АПА, делегация ознакомилась со следами преступлений Армении, ракетных обстрелов со стороны ВС Армении центральной части второго по величине города Азербайджана - Гянджи, расположенного вдали от прифронтовой зоны.

До их сведения было доведено, что 11 и 17 октября Армения намеренно обстреляла баллистическими ракетами второй по величине город Азербайджана - Гянджу. В результате ракетных обстрелов спящего города погибли около 30 мирных жителей, в том числе один младенец, 5 детей, 10 женщин, более 90 человек получили ранения.

Одним из таких военных преступлений является обстрел Бардинского района, где проживают 100 тысяч человек. В результате обстрела 27 и 28 октября города Барда запрещенными на международном уровне кассетными ракетами погибли 27 мирных жителей, в том числе один ребенок, 8 женщин, большое количество гражданских лиц получили ранения.

Члены Сената Италии возложили цветы на месте разрушенных домов в знак почтения памяти мирных жителей, погибших во время армянского террора.