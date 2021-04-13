Путин: Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - приводит ТАСС слова Путина.

Глава российского государства сказал, что в ближайшие годы движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим: "В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка и будет".