Силы безопасности Турции за три месяца нейтрализовали сотни террористов

В ходе операций против террористов ПКК и ее сирийского крыла YPG силы безопасности Турции в первые три месяца 2021 года нейтрализовали 382 террориста, сообщает «Анадолу».

Антитеррористические операции ВС Турции, сил жандармерии, полиции и Национальной разведывательной службы продолжаются как внутри страны, так и за ее пределами.

В первые три месяца в ходе операций были нейтрализованы 382 террориста, задержаны 815 лиц, из них 224 арестованы.

МВД Турции 10 января сообщило о завершении операции «Молния» и начале серии операций «Eren» в память о погибшем от рук террористов подростке Эрене Бюльбюле.

Этапы операции, в частности, были проведены в провинциях Битлис, Сиирт, Тунджели, Хатай, Османие, Газиантеп, Хаккари и Ширнак. Силы безопасности уничтожили убежища и укрытия террористов в восточной и юго-восточной Анатолии.