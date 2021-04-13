Moody’s сразу на две ступени повысило прогноз по рейтингу Банка Республика

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило сразу на две ступени прогноз по рейтингу Банка Республика на «Позитивный», при этом подтвердив рейтинг по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте.

Аналитики Moody’s связывают повышение прогноза по рейтингу c хорошим качеством кредитного портфеля в период пандемии. Благодаря высоким стандартам управления кредитными рисками в Банке Республика, влияние пандемии и карантинных мер на кредитный портфель банка было умеренным.

Изменение прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитоспособности банка на фоне улучшающейся бизнес среды. Moody’s также отмечает что коэффициент проблемных кредитов банка останется на стабильно низком уровне.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.