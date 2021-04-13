Подписаны азербайджано-белорусские документы

Церемония подписания азербайджано-белорусских документов состоялась с участием президентов Азербайджана и Беларуси - Ильхама Алиева и Александра Лукашенко.

Как сообщает АзерТАдж, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области ветеринарии между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко.

Еще один меморандум заключен между Государственным агентством по туризму Азербайджана и белорусским Национальным агентством по туризму. Его подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики Беларуси о сотрудничестве в области энергетики подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.