Ровнаг Абдуллаев и футбольные лидеры тюркоязычных стран подписали Меморандум Фото
Сегодня футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали Меморандум о согласии.
Церемония подписания состоялась в формате видеоконференции. Документ подписали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир, президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи, президент Федерации футбола Казахстана Адильбек Жаксыбеков, президент Футбольного союза Кыргызстана Канатбек Маматов, президент Федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров, президент Футбольной ассоциации Узбекистана Абдулсалом Азизов и генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амиреев.
Меморандум рассчитан на усиление сотрудничества между федерациями, обмен опытом в вопросе реализации комплексных мер, связанных с развитием футбола, и т.д.
В ходе своего выступления Ровнаг Абдуллаев сказал следующее:
«Мы верим, что подписанный сегодня Меморандум будет иметь важное значение в будущей деятельности футбольных ассоциаций тюркоязычных стран. Это большое событие для АФФА, и мы уверены, что наши зарубежные коллеги тоже довольны.
Меморандум включает в себя несколько пунктов для взаимного сотрудничества и станет платформой, которая в ближайшие годы поможет нам развивать футбол. Конечно, нам очень бы хотелось, чтобы такие важные документы, имеющие историческое значение, мы подписывали бы, встретившись реально. Но, к сожалению, по известным причинам общаемся сегодня в режиме онлайн. Надеюсь, что в будущем ситуация изменится».
В онлайн-встрече также участвовали исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, первый вице-президент Федерации футбола Турции Серве Ярдымчы и генсек Кадир Кардаш, вице-президент Венгерской федерации футбола Шандор Берзи, вице-президент Футбольного союза Кыргызстана Дастанбек Конакбаев, вице-президент Федерации футбола Узбекистана Равшан Ирматов, заместитель генсека Тюркского совета Омер Коджаман и директор проекта Али Чивилер.