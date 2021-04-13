Меморандум рассчитан на усиление сотрудничества между федерациями, обмен опытом в вопросе реализации комплексных мер, связанных с развитием футбола, и т.д.

В ходе своего выступления Ровнаг Абдуллаев сказал следующее:

«Мы верим, что подписанный сегодня Меморандум будет иметь важное значение в будущей деятельности футбольных ассоциаций тюркоязычных стран. Это большое событие для АФФА, и мы уверены, что наши зарубежные коллеги тоже довольны.

Меморандум включает в себя несколько пунктов для взаимного сотрудничества и станет платформой, которая в ближайшие годы поможет нам развивать футбол. Конечно, нам очень бы хотелось, чтобы такие важные документы, имеющие историческое значение, мы подписывали бы, встретившись реально. Но, к сожалению, по известным причинам общаемся сегодня в режиме онлайн. Надеюсь, что в будущем ситуация изменится».

В онлайн-встрече также участвовали исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, первый вице-президент Федерации футбола Турции Серве Ярдымчы и генсек Кадир Кардаш, вице-президент Венгерской федерации футбола Шандор Берзи, вице-президент Футбольного союза Кыргызстана Дастанбек Конакбаев, вице-президент Федерации футбола Узбекистана Равшан Ирматов, заместитель генсека Тюркского совета Омер Коджаман и директор проекта Али Чивилер.