Фархад Мамедов, отдел информации 15:32

Недавно haqqın.az опубликовал обширное интервью с Эльшаном Мусаевым - директором EKM Global Consulting GmbH, немецкой компании, работающей в Баден-Бадене. В беседе с нашим сайтом Мусаев выдвинул свои предложения, которые могут способствовать дальнейшему повышения рейтинга Азербайджана в традиционном отчете проекта Doing Business (Ведение бизнеса), который ежегодно представляет Всемирный банк. Бизнесмен уверен, что широкое применение технологии 3D Mobile mapping в Азербайджане приведет к более глубокому анализу и улучшению деловой среды страны, облегчит ведение бизнеса. Компания ECM Global Consulting GmbH создана в 2013 году. Ее деятельность связана с разработкой программного обеспечения, технологий 3D-сканирования, виртуальной и параллельной реальности, разработкой систем 3D-мобильного картографирования и их программного обеспечения, а также внедрением процессов сканирования для составления 3D-мобильных карт.

Представляем новую статью Эльшана Мусаева: - В настоящее время отчеты Doing Business являются одним из важных элементов, используемых инвесторами, экономистами и ведущими финансовыми институтами для оценки бизнес-среды стран мира. Как известно, отчет Всемирного банка по Doing Business — это рейтинг эффективности предпринимательской деятельности ведения 190 стран мира. Вычисленный по самым разным критериям. В целом это оценка условий, созданных в разных странах для создания и ведения бизнеса. И Азербайджан, год от года повышая свою позицию, в 2020-м занял в нем 34-е место. Что, на мой взгляд, следует предпринять в стране, чтобы оказаться в Doing Business на более достойной ступени? Примечательно в этой связи, что первую десятку авторитетного рейтинга занимают Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция, в то время как ряд развитых стран не находятся на более низком уровне. Германия, например, занимает 22-е место, а братская нам Турция - 33-е. То есть рейтинг той или иной страны по этому проекту ВБ не зависит исключительно от показателей ее экономического развития, уровня ВВП на душу населения, а включает и множество других параметров. В этой связи не сомневаюсь, что технология 3D Mobile mapping станет одним из успешных инструментов инноваций для дальнейшего повышения рейтинга Азербайджана в отчете Doing Business, поскольку одними из основных критериев в нем являются доступность подключения объектов предпринимательства к электрической сети, порядок получения разрешений на строительство, сроки предоставления различных документов. А это значит, что процедура должна удовлетворять заявителя от начала до конца. Если же использовать технологию 3D Mobile mapping, то время, затрачиваемое на получение разрешений, сократится во много раз, так как для официальных структур отпадет необходимость проводить какие-либо измерения непосредственно на месте, чтобы изучить возможность подключения к электрической сети – все быстро и точно можно будет проанализировать по компьютерным коммуникациям и таким же образом передать предпринимателю свое решение. В результате внедрения искусственного интеллекта многие проблемы будет решать компьютер, а влияние человеческого фактора значительно уменьшится или даже вообще исчезнет. Это повысит и прозрачность процесса, и удовлетворенность заинтересованных представителей бизнеса, за счет чего Азербайджан в отчете Doing Business сможет подняться на более высокую позицию.

Какие преимущества дает повышение рейтинга страны в отчете Doing Business? В первую очередь это будет реклама, способствующая повышению интереса иностранных инвесторов к тем или иным возможностям страны. Не случайно многие страны предпринимают усилия, чтобы повысить свою оценку со стороны ВБ. Инвесторы постоянно в поиске благоприятной деловой среды, и они не замедлят воспользоваться, если обнаружат такие условия и в Азербайджане. Тем более что именно здесь сейчас здесь реализуются грандиозные реформы, инициированные президентом Ильхамом Алиевым. Собственно, эти преобразования и позволили стране за несколько лет существенно продвинуться в отчетах Doing Business. А более широкое использование технологии 3D Mobile mapping сделает это продвижение еще более успешным. С помощью 3D мобильных карт инвесторы из зарубежных стран смогут, не приезжая в страну, непосредственно ознакомиться с промышленной, транспортной и др. инфраструктурами Азербайджана. В результате чего у них могут возникнуть новые бизнес-идеи, новые проектные инициативы для вложения инвестиций. Хочу подчеркнуть, что в целом 3D мобильное картографирование (или видеокарта, видеопроекция) является базовым элементом концепции «умной» страны и города. Для градостроительства, планирования инфраструктуры, анализа эта технология является идеальным инструментом.