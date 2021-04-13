Лукашенко об Ильхаме Алиеве: «Со стороны моего брата мести не будет»

Беларусь искренне приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно- карабах ского конфликта. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с журналистами после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает БелТА.

«Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении - с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет».

Глава Беларуси отметил, что его позицию знают и в Азербайджане, и в Армении.

«Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет», - заявил Лукашенко.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что Азербайджан нацелен на укрепление мер доверия в отношениях с Арменией. «Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий. Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном».