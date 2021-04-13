За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2457 человек). В то же время 2071 пациент (2002 человека соответственно) выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 31 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 291 894 случая заражения коронавирусом, из этого числа 255 833 человека благополучно прошли лечение, 4 009 пациентов клиник скончались.

Лечение 32 052 человека, зараженного COVID-19, продолжается. За указанный период в стране было проведено 3 054 472 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 086 - за минувшие сутки.