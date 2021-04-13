Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, на организованной в этой связи церемонии выступил замначальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев. Он передал поздравления начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю открытия новой воинской части.

На территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией 14 апреля приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть – пограничная комендатура.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности нашей страны в рамках международно признанных границ в соответствии с поручениями президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с целью организации на высоком уровне служебно-боевой деятельности пограничных оборонных подразделений продолжается интенсивная работа по созданию за короткие сроки на этих землях необходимой пограничной защитной и оборонной инфраструктуры. Также было подчеркнуто, что служба на восстановленных государственных границах является честью и гордостью для каждого азербайджанского пограничника.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебно- боевой деятельности личного состава воинской части, в том числе, осмотрели служебные помещения, казарму и столовую, учебные классы, банно-прачечный комплекс, склад, вооружение и технические средства, автомобильную технику.

В заключение мероприятия были награждены военнослужащие, показавшие высокие результаты в служебной деятельности.