Для школьных психологов прифронтовой зоны организованы тренинги

Институт образования в сотрудничестве с ЮНИСЕФ продолжает реализацию проекта «Оказание психологической поддержки детям и подросткам в чрезвычайных ситуациях в школе».

В рамках проекта для психологов, работающих в школах в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Тертерском, Товузском, Физулинском, Геранбойском районах и городах Гянджа и Нафталан, были организованы тренинги по теме «Вопросы первичной психологической помощи в школе в кризисных ситуациях». Тренинги проводились с целью психологической поддержки учителей, учащихся и их родителей, пострадавших от влияния Отечественной войны, а также для повышения знаний и навыков школьных психологов в укреплении их социальных навыков.

Во время тренингов участники были ознакомлены с навыками общения психолога для устранения стрессовых ситуаций, влиянием стресса на детскую психологию, психологической травмой у детей вследствие войны и т.д. Тренинги проводились в режиме онлайн на платформе Microsoft Teams. В них приняли участие 300 школьных психологов.