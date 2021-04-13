С турецкой стороны в заседании приняла участие делегация во главе с заместителем министра торговли Турции Ризой Туна Турагаем.

Сегодня состоялось четвертое заседание Совместного комитета по таможенным вопросам между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Министерством торговли Турции. В заседании приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, заместители председателя комитета и руководители соответствующих структур Госкомтаможни.

Перед началом заседания делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и строителя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила венки и цветы к его памятнику. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

Затем гости, прибывшие в Аллею шехидов, почтили память героев - сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам, возложили венки к памятнику “Вечный огонь”.

Далее в административном здании Государственного таможенного комитета состоялось четвертое заседание Совместного комитета по таможенным вопросам между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Министерством торговли Турецкой Республики. Выступая на заседании, Сафар Мехтиев с удовлетворением отметил долгосрочное стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество между двумя странами во всех сферах, в том числе в области организации таможенного дела. Было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между главами двух государств успешно продолжаются и соответствующими государственными структурами.

Председатель комитета выразил благодарность Турции за поддержку, оказанную в 44-дневной Отечественной войне, и отметил, что эта поддержка является ярким примером лозунга общенационального лидера Гейдара Алиева “Одна нация - два государства”.

Говоря о сотрудничестве в области организации таможенного дела, председатель комитета отметил, что между таможенными органами двух стран к настоящему дню подписано 8 документов и налажены плодотворные отношения сотрудничества. Сафар Мехтиев отметил важность увеличения торгового оборота между двумя странами, упрощения пограничных процессов, дальнейшего усиления обмена информацией и опытом. Также было отмечено, что в результате реформ, осуществленных президентом Ильхамом Алиевым в последние годы в таможенной системе, таможенные органы обеспечили сбор и перечисление в государственный бюджет средств, во много раз превышающих прогнозные, были достигнуты важные успехи в предупреждении контрабанды, в частности незаконного оборота наркотических средств, обеспечении прозрачности, повышении уровня обслуживания, упрощении таможенных процедур, ускорении пограничных процессов.

Председатель комитета рассказал об инновационных проектах, реализуемых в таможенной системе, о шагах, предпринимаемых в области укрепления потенциала и инфраструктуры, а также отметил, что при внедрении инноваций был использован опыт Турции.

Заместитель министра торговли Турции Риза Туна Турагай в своем выступлении выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и отметил, что чувствует себя на родине.

Передав свои поздравления по случаю победы в Отечественной войне, Риза Туна Турагай подчеркнул, что дружественные, братские отношения между нашими государствами и народами основаны на исторических традициях, и выразил уверенность в том, что они еще больше укрепятся. Заместитель министра рассказал о вопросах, связанных с увеличением товарооборота, эффективной организацией работы таможенно-пограничных пропускных пунктов, усилением обмена информацией и опытом, подчеркнул важность расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Затем между Государственным таможенным комитетом и Министерством торговли Турции состоялись обсуждения плана мероприятий по повышению эффективности сотрудничества и взаимной помощи в сфере таможенного дела на 2021/2022 годы.

В плане мероприятий отражены вопросы, связанные с изучением опыта Турции в области новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS), управления рисками, борьбы с таможенными правонарушениями, защиты прав интеллектуальной и промышленной собственности, упрощения процедур и операций, применяемых на таможенно-пограничных пропускных пунктах, осуществления обмена опытом в других сферах, усиления взаимного сотрудничества.

Документ подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев и заместитель министра торговли Турции Риза Туна Турагай.