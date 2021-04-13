Байден заверил, что США продолжат защищать права мусульман

Новостной портал «TRT на русском» пишет, что Байден привлек внимание к тому, что мусульмане в США всегда вносили вклад в развитие страны.

Мусульмане играют важную роль в таких областях, как предпринимательство, образование и государственная служба, напомнил американский лидер.

«Но мусульмане по-прежнему являются мишенью запугивания, фанатизма и преступлений на почве ненависти. Эта предвзятость и эти нападки ошибочны. Они неприемлемы. Это должно прекратиться. Никто в Америке не должен исповедовать свою веру в страхе», – отметил Джо Байден, заверив, что США продолжат защищать права человека, в том числе уйгуров в Китае, мусульман-рохинджа и всех мусульманских сообществ в мире.

Глава Белого дома подчеркнул, что испытывает гордость в связи с тем, что отменил запрет на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран сразу после вступления в должность.