В Израиле почти перестали заражаться коронавирусом
Число новых заражений коронавирусом в Израиле упало ниже отметки в 200 случаев за день, доля положительных тестов на COVID-19 сократилась до рекордно низких 0,3%, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные Минздрава страны от 14 апреля.
Ранее Израиль зафиксировал, что общее число активных случаев заболевания коронавирусом в стране снизилось до 3 890 — это самый низкий показатель с июня 2020 года.
После того как в январе 2021 года благодаря соглашению с компанией Pfizer Израиль начал вакцинировать население быстрее всех в мире, вакцину получили уже 5,3 миллиона человек — более половины жителей. Еще 830 тысяч человек переболели коронавирусом — это означает, что уже примерно 68% населения страны могли в той или иной форме получить иммунитет к заболеванию, отмечает BBC.
Достижение страной коллективного иммунитета может быть «единственным объяснением» того факта, что число случаев заболевания продолжало снижаться даже после начатого в феврале постепенного снятия локдауна в Израиле, приводит BBC слова профессора Эяля Лешема, главы Медицинского центра Шиба, крупнейшей больницы страны.
В пользу этого говорит и то обстоятельство, что число случаев заболевания падает во всех возрастных группах, включая несовершеннолетних — даже несмотря на то, что детей младше 16 лет не вакцинируют, заметил он.
О том, что страна, возможно, достигла «своего рода коллективного иммунитета», заявил и Эран Сегал, вычислительный биолог из Института науки Вейцмана, который считается ведущим экспертом по коронавирусу в Израиле: он руководит научной группой, которая анализирует данные для местного минздрава. Если это так, Израиль может стать первым государством в мире, достигшим рубежа коллективного иммунитета, добавил он.
Не способствовало росту заболеваемости и то, что недавно люди массово собирались вместе, чтобы отпраздновать Пурим и Песах, констатировал Сегал. Число заболевших падает даже несмотря на то, что в стране доминирует гораздо более заразный «британский» вариант вируса: по данным Минздрава, с февраля 2021 года на него приходится более 90% выявленных случаев заболевания в Израиле.