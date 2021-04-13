В Израиле почти перестали заражаться коронавирусом

Число новых заражений коронавирусом в Израиле упало ниже отметки в 200 случаев за день, доля положительных тестов на COVID-19 сократилась до рекордно низких 0,3%, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные Минздрава страны от 14 апреля.

Ранее Израиль зафиксировал, что общее число активных случаев заболевания коронавирусом в стране снизилось до 3 890 — это самый низкий показатель с июня 2020 года.

После того как в январе 2021 года благодаря соглашению с компанией Pfizer Израиль начал вакцинировать население быстрее всех в мире, вакцину получили уже 5,3 миллиона человек — более половины жителей. Еще 830 тысяч человек переболели коронавирусом — это означает, что уже примерно 68% населения страны могли в той или иной форме получить иммунитет к заболеванию, отмечает BBC.