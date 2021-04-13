Китайские ученые создали умное окно
В Китае ученые изобрели умное окно с автономным питанием. Устройство может быть прозрачным или мутным. А также способно работать без зарядки несколько дней. Об этом сообщает издание Nano Energy.
Самая главная функция окна – это то, что оно может изменять свет, попадающий в помещение. Стекло может блокировать ультрафиолетовые лучи и инфракрасный свет, становясь непрозрачным. Таким образом оно снижает количество солнечных лучей.
Кроме этого, гаджет самостоятельно генерирует электричество путем механической и лучистой энергии.
Прозрачность окна меняется одним нажатием кнопки. Питание окна осуществляется трибоэлектрическим наногенератором - TENG.