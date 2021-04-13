Тер-Петросян объявил Пашиняна душевнобольным

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян считает бессмысленным говорить о душевных муках человека-беды, погубившего нацию, заявил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян, говоря о сегодняшнем заявлении премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте.

Отметим, что Никол Пашинян, выступая сегодня на заседании армянского парламента, заявил, что Левон Тер-Петросян предлагал ему сдать земли в Карабахе еще летом 2018 года.

"Я раскрою секрет, что сказал мне первый президент Тер-Петросян во время нашей встречи в июле 2018 года. Цитирую: "Земли уже должен дать". В обмен на что? Почему? Как? Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, все остальное вопрос оценки", - сказал Пашинян.