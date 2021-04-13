Хаменеи назвал предложения США оскорбительными

Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать, заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает РИА Новости.

Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД пройдет 15 апреля в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. В ходе заседания стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций с Ирана и восстановлении сделки, которые затрагивались в ходе встреч на прошлых неделях.

«Их предложения аррогантны и оскорбительны и даже не заслуживают того, чтобы на них смотреть», - сказал Хаменеи, комментируя в ходе выступления в эфире иранского телевидения вопрос текущих переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.