Нефть растет: Brent уже выше $66

Котировки нефти растут примерно на 4% в среду на данных о снижении запасов в США, а также на улучшении прогнозов мирового спроса на нефть в 2021 году.

Интерфакс сообщает, что на вечер среды июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,48 (3,9%), до $66,15 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,53 (4,2%), до $62,71 за баррель.