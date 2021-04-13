Нефть растет: Brent уже выше $66
Котировки нефти растут примерно на 4% в среду на данных о снижении запасов в США, а также на улучшении прогнозов мирового спроса на нефть в 2021 году.
Интерфакс сообщает, что на вечер среды июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,48 (3,9%), до $66,15 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,53 (4,2%), до $62,71 за баррель.
По данным FactSet, как Brent, так и WTI могут по итогам торгов продемонстрировать максимальный прирост цен с 17 марта.
Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. "Однако восстановление остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID-19", - говорится в отчете агентства.
Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.