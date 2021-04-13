Остановившиеся после цунами в 2011 году столетние часы снова заработали

Часы, остановившиеся после землетрясения и разрушительного цунами на северо-востоке Японии, заработали спустя 10 лет. Их починило еще одно землетрясение.

«Медуза» со ссылкой на The Guardian пишет, что храм, где висели часы, был разрушен гигантскими волнами — уцелели лишь колонны, крыша и часы, которым, предположительно, уже больше 100 лет. Часы попали в руки к Буншуну Сакано, главному священнику из храма по соседству. Сакано сделал все, чтобы их починить: очистил от песка, завел пружину, но стрелки так и не пошли.