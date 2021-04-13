МИД ответил послу Франции в Армении: «Следует ответственно подходить к комментариям»

«Официальному представителю страны, которая много лет выступает в роли посредника, следует более ответственно подходить к комментариям». Так сказала начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывание посла Франции в Армении, заявившего в связи с открытием Парка военных трофеев в Баку, что «война не должна быть предметом для постановки спектакля».

Лейла Абдуллаева отметила, что, прежде чем комментировать какой-либо вопрос, было бы лучше, если бы посол Франции в Армении взглянул на свою страну и обратил внимание на то, как там решаются те или иные вопросы: «Неужели посол Франции – страны, которая на протяжении своей истории пережила множество войн и демонстрировала в различных музеях связанные с этими войнами композиции, а по словам посла, «спектакли» – будет говорить нам, как поступать с трофеями, взятыми у противника?!»

Кроме того, официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что французский посол назвал поражение Армении «достойным поражением».

«Может быть, по словам посла Франции, агрессивная политика Армении, продолжавшаяся почти 30 лет, тоже была «достойной оккупацией»? Достойная страна, прежде всего, не станет претендовать на территории соседней страны, не оккупирует часть этих территорий, не нарушит грубым образом права миллиона человек, не убьет целенаправленно людей, в том числе мирных жителей. Достойная страна не отправит террористическую группу на территорию другой страны после соглашения о прекращении боевых действий и не будет подвергать опасности жизни людей, скрывая карты минных полей. Видимо, у посла Франции иное представление о достоинстве», – сказала Лейла Абдуллаева.

«Чиновнику из страны, которая много лет выступает в роли посредника, следует более ответственно подходить к комментариям», - заключила официальный представитель МИД Азербайджана.