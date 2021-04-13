В Японии кошка спасла человека и «стала» начальником полиции видео
Живущую в Японии кошку по кличке Коко, которая помогла спасти человека, назначили руководить отделением полиции в префектуре Тояма, сообщает телеканал NHK.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021
За заслуги в деле спасения Коко получила грамоту от полиции, ее облачили в форменную одежду и водрузили на голову крошечную фуражку. В должности начальника отделения она пробыла один день. За это время кошка приняла участие в проведении уроков безопасности дорожного движения для младших школьников и даже "подписала" соответствующую декларацию. Как принято в Японии, Коко поставила на документе "личную печать", обмакнув лапу в красной туши.
В прошлом году необычное поведение Коко, которая села около сточного рва и не отрываясь смотрела в воду, помогло спасти жизнь человека. Когда хозяйка животного подошла поближе, она увидела во рву упавшего туда пожилого мужчину. Пострадавшему немедленно была оказана помощь.