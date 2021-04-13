За заслуги в деле спасения Коко получила грамоту от полиции, ее облачили в форменную одежду и водрузили на голову крошечную фуражку. В должности начальника отделения она пробыла один день. За это время кошка приняла участие в проведении уроков безопасности дорожного движения для младших школьников и даже "подписала" соответствующую декларацию. Как принято в Японии, Коко поставила на документе "личную печать", обмакнув лапу в красной туши.

В прошлом году необычное поведение Коко, которая села около сточного рва и не отрываясь смотрела в воду, помогло спасти жизнь человека. Когда хозяйка животного подошла поближе, она увидела во рву упавшего туда пожилого мужчину. Пострадавшему немедленно была оказана помощь.