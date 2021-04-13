В Евросоюзе договорились ввести COVID-паспорта

Страны Европейского Союза в среду, 14 апреля, официально договорились о введении COVID-паспортов. Это станет первым шагом к возобновлению туризма уже летом 2021 года, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

COVID-сертификаты позволят туристам, получившим вакцину от коронавируса, выздоровевшим от инфекции или с отрицательным результатом тестов легче передвигаться по странам ЕС.

Обязательство по подготовке и запуску в ближайшее время соответствующего разрешительного документа взяли на себя 27 стран-членов Евросоюза.

Свое согласие еще должен дать Европарламент. Это, утверждает издание, должно произойти в апреле. Окончательные же переговоры между депутатами, представителями стран и исполнительным органом ЕС начнутся в мае.

Что касается людей, отказывающихся вакцинироваться или же кто сделать этого не может, то им разрешат делать тесты на коронавирус.