Азербайджан снова громит Грецию и едет на Евро-2022 без поражений

В Баку наша команда, досрочно обеспечившая себе выход на Евро, причем с 1-го места, принимала Грецию и одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Сборная Азербайджана по футзалу провела заключительный матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года.

На 3-й минуте Финео Де Араужо открыл счет в матче. На 14-й минуте Гусис Панагиотис «отметился» автоголом и счет стал 2:0. На 16-й минуте Иса Атаев довел разрыв в счете до трех мячей. А точку в матче поставил Рамиз Човдаров, отличившийся на 25-й минуте.

В первом круге в Афинах Азербайджан обыграл греков со счетом 3:0. Также у нас две победы над Молдовой (5:1 в Баку и 5:3 в Кишиневе) и победа и ничья со Словакией (4:1 в Баку и 1:1 в Левице).

С 16 очками подопечные Жозе Алесио Да Силвы уверенно заняли в группе 1-е место и вышли в финальную стадию, не потерпев ни одного поражения.

Итоговое турнирное положение в группе 3

1.Азербайджан – 16 очков, разница мячей 22-6

2.Словакия –11, 21-9

3.Молдова – 5, 14-22

4.Греция – 1, 4-24.

На Евро-2022 попадают победители восьми отборочных групп, шесть лучших команд среди занявших 2-е места, победитель плей-офф между двумя оставшимися вторыми командами, а также хозяин предстоящего Евро – сборная Нидерландов.

Из нашей группы Словакия также пробилась на Евро-2022, войдя в число шести лучших команд, занявших 2-е места.

Помимо этого, на Евро сыграют Хорватия, Россия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Италия, Португалия, Словения, Польша, Финляндия, Грузия и Украина. А в плей-офф, скорее всего, встретятся Беларусь и Сербия.

Чемпионат Европы пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года.