Кто и как переправил из Азербайджана в Армению 211 млн долларов продолжение вчерашней темы
Ограниченность депутата от парламентской фракции «Светлая Армения» Армена Егиазаряна наделала много шума в армянских и азербайджанских СМИ. И, что странно для нормально мыслящего человека, он решил поделиться своей «внимательностью», далекой от политкорректности, с прессой. К сожалению, армянская пресса ограничилась лишь публикацией текста заявления депутата, не вникая в суть. А жаль…
Вот что он дословно написал на своей странице в Facebook. «Сегодня я получил ответ СНБ о том, что они не имеют ничего общего с переводом 211 млн долларов из Азербайджана в Армению в 2018 году. Несколько дней назад я обратился в СНБ в связи с отчетом Всемирного банка, в котором указывалось, что в 2018 году из Азербайджана в Армению было переведено 211 млн долларов. Сегодня я получил ответ СНБ, которым фактически сообщают, что в этом вопросе им делать нечего... По крайней мере, странно такое безразличное отношение к факту перевода значительной суммы из враждебной страны в Армению».
Этому заявлению предшествовало выступления Егиазаряна в парламенте еще 24 марта, когда он впервые и представил данные по денежным переводам из Азербайджана в Армению, осуществленным еще в 2018 году. Как он приобрел эти данные неизвестно. Но армянский Шерлок Холмс сразу стал упрекать не только власти, к чему здесь все привыкли, а всю общественность страны. Мол, как это получается, что по сравнению с 2017 годом сумма денежных переводов выросла почти в 30 раз, когда из Азербайджана в Армению было перечислено 7 млн долларов, и это не стало объектом внимания со стороны общественности.
Казалось бы, удача выпала на долю депутата, на такой скандальной истории можно сделать хороший пиар, что в эти смутные времена в Ереване очень ценится. И чтобы раскрутить многообещающее сообщение и дальше, он сделал соответствующий запрос в Центробанк Армении. Но причину, конечно, указал другую, более соответствующую своему статусу - для того, чтобы выяснить подробности о денежных переводах из Азербайджана.
Но лучше бы он этого не делал. Ответ Центробанка разочаровал депутата. А поскольку он уже привел в движение пиар-маховик, то и должен был как-то выкрутиться. Вот и процитировал ответ Центробанка, так и не сумев при этом скрыть свое разочарование: «Распространяемая в сети информация по поводу денежных переводов между Республикой Армения и Азербайджаном основана не на фактически происшедших переводах, а на предположениях экспертов Всемирного банка согласно имеющимся во Всемирном банке сведениям о мигрантах во всех странах. Эти сведения ущербны, не точны…».
Пытавшийся заварить очередную политическую кашу депутат открыто заявил, что предоставленное Центробанком объяснение его не устраивает полностью и содержит серьезное противоречие. Если следовать их логике, то предполагаемые цифры всегда должны быть одинаковыми, в то время как цифра 7 миллионов в 2017 году выросла в 30 раз в 2018 и достигла суммы 211 млн долларов. Более того, после обращения в Центробанк он подал запрос и во Всемирный банк. Но ВБ не только не ответил на вопросы депутата, но и вовсе удалил из открытых источников информацию о переводах из Азербайджана в Армению.
Совсем эти банки не уважают армянского депутата – ни свои, ни всемирные. А не решенный вопрос так и гложет его, подрывает депутатский авторитет. Но что делать, когда они посылают его подальше. И чтобы хоть как-то оправдаться перед общественностью, он сохранил все данные по этим переводам, которые сейчас уже недоступны на сайте ВБ, и при надобности готов их представить. Намекая на необходимость подключения к расследованию Службы нацбезопасности Армении. Не нашли в этом ничего крамольного армянские спецслужбы.
Расчет депутата прост. Для оппозиции, претендующей на власть в ходе июньских выборов, это дает прекрасный повод. Здесь и так утверждают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев способствовал «бархатной революции» в Армении и приходу к власти Никола Пашиняна. Но одно дело голословно утверждать, а другое – выкопать факт о финансовой поддержке соросятины в Армении. И не воспримет она наиболее логический ответ. Ведь ВБ мог переводить эти средства для помощи так называемой «НКР». Но не имея на это официального права, оформить перевод от имени Азербайджана, территорией которого он, как и все международные структуры, все эти годы и признавал Нагорный Карабах.
Сказать бы спасибо ВБ, а в случае, если все доводы депутата верны, то и Азербайджану за представленные сотни миллионов долларов. Но это не в духе армянских политиков. Им нужны «жаркие» факты, которые можно обыграть для дальнейшего нагнетания ситуации в регионе, вплоть до развязывания новой войны. «Патриотизму» армян нет границ.