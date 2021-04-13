Ограниченность депутата от парламентской фракции «Светлая Армения» Армена Егиазаряна наделала много шума в армянских и азербайджанских СМИ. И, что странно для нормально мыслящего человека, он решил поделиться своей «внимательностью», далекой от политкорректности, с прессой. К сожалению, армянская пресса ограничилась лишь публикацией текста заявления депутата, не вникая в суть. А жаль…

Вот что он дословно написал на своей странице в Facebook. «Сегодня я получил ответ СНБ о том, что они не имеют ничего общего с переводом 211 млн долларов из Азербайджана в Армению в 2018 году. Несколько дней назад я обратился в СНБ в связи с отчетом Всемирного банка, в котором указывалось, что в 2018 году из Азербайджана в Армению было переведено 211 млн долларов. Сегодня я получил ответ СНБ, которым фактически сообщают, что в этом вопросе им делать нечего... По крайней мере, странно такое безразличное отношение к факту перевода значительной суммы из враждебной страны в Армению».

Этому заявлению предшествовало выступления Егиазаряна в парламенте еще 24 марта, когда он впервые и представил данные по денежным переводам из Азербайджана в Армению, осуществленным еще в 2018 году. Как он приобрел эти данные неизвестно. Но армянский Шерлок Холмс сразу стал упрекать не только власти, к чему здесь все привыкли, а всю общественность страны. Мол, как это получается, что по сравнению с 2017 годом сумма денежных переводов выросла почти в 30 раз, когда из Азербайджана в Армению было перечислено 7 млн долларов, и это не стало объектом внимания со стороны общественности.

Казалось бы, удача выпала на долю депутата, на такой скандальной истории можно сделать хороший пиар, что в эти смутные времена в Ереване очень ценится. И чтобы раскрутить многообещающее сообщение и дальше, он сделал соответствующий запрос в Центробанк Армении. Но причину, конечно, указал другую, более соответствующую своему статусу - для того, чтобы выяснить подробности о денежных переводах из Азербайджана.

Но лучше бы он этого не делал. Ответ Центробанка разочаровал депутата. А поскольку он уже привел в движение пиар-маховик, то и должен был как-то выкрутиться. Вот и процитировал ответ Центробанка, так и не сумев при этом скрыть свое разочарование: «Распространяемая в сети информация по поводу денежных переводов между Республикой Армения и Азербайджаном основана не на фактически происшедших переводах, а на предположениях экспертов Всемирного банка согласно имеющимся во Всемирном банке сведениям о мигрантах во всех странах. Эти сведения ущербны, не точны…».

Пытавшийся заварить очередную политическую кашу депутат открыто заявил, что предоставленное Центробанком объяснение его не устраивает полностью и содержит серьезное противоречие. Если следовать их логике, то предполагаемые цифры всегда должны быть одинаковыми, в то время как цифра 7 миллионов в 2017 году выросла в 30 раз в 2018 и достигла суммы 211 млн долларов. Более того, после обращения в Центробанк он подал запрос и во Всемирный банк. Но ВБ не только не ответил на вопросы депутата, но и вовсе удалил из открытых источников информацию о переводах из Азербайджана в Армению.