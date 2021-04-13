Иран установил нефтяной рекорд вопреки санкциям США

Иран, четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, в марте 2021 года увеличил добычу на 110 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до 2,3 млн б/с. Это максимальный уровень за почти двухлетний период, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), поступившем в ТАСС.

"Иран открыл свои нефтяные краны с конца 2020 года, бросая вызов санкциям США. Сейчас его добыча достигла максимальных отметок за почти два года", - говорится в отчете.

Нефтяные санкции США против Ирана были введены осенью 2018 года и ужесточены весной 2019 года. До санкций Иран добывал до 4 млн баррелей в сутки.