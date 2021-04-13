Ильхам Алиев на встрече с аналитиками в ракурсе мировых СМИ

АзерТАдж передает, что на информационных платформах различных стран размещено более ста информаций об этом мероприятии. Представители международных центров, эксперты, принимавшие участие в конференции, в соцсетях разместили публикации о заявлениях президента Азербайджана, связанных с будущим региона, перспективами развития, отношениями с соседями, другим актуальным вопросам.

Выступление президента Ильхама Алиева на состоявшейся накануне в Баку конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество» находится в центре внимания зарубежных средств массовой инфоормации.

В частности, такие ведущие турецкие СМИ, как Anadolu, Yeni Haber, Sözcü, Demirören Haber Ajansı, Mynet, Gazete Vatan, Yeni Şafak, Haber Global подготовили многочисленные материалы, в том числе видеоновости, о выступлении президента Азербайджана.

Заявления Ильхама Алиева о ситуации в регионе, его мнения и размышления, подробные комментарии о будущем Южного Кавказа широко освещались и в российской прессе.Так, ТАСС, РИА Новости, Вестник Кавказа, Взгляд и многие другие российские СМИ, телеканалы и газеты, ссылаясь на выступление главы азербайджанского государства, разместили подробную информацию о конференции.

Выступление президента Азербайджана на конференции было широко освещено в украинских и грузинских информагентствах, в СМИ Болгарии, Египта, Пакистана, Индии, Беларуси, Литвы и др.

Кроме того, в твитах участников конференции от Турции Хасана Унала и Ахмета Уйсала, а также Глобального стратегического научного центра Пакистана отмечена значимость проведенного в Баку мероприятия, подчеркнуты нюансы из выступления президента Азербайджана.

Американский эксперт Питер Тейз расценил мероприятие как очередную демонстрацию взгляда, справедливой политики руководства Азербайджана в отношении международного права, мира, безопасности и региональной стабильности на Южном Кавказе.

Создатель венгерского англоязычного интернет-ресурса Daily News Hungary Алпар Като отметил, что своими заявлениями президент Ильхам Алиев продемонстрировал приверженность Азербайджана делу превращения успехов Отечественной войны в установление мира, а также направлению достигнутой победы на такие благородные цели, как обеспечение стабильности и благосостояния в регионе.