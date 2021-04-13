В Великобритании обнаружили загадочное здание времен Римской империи

В Великобритании, недалеко от приморского городка Скарборо археологи обнаружили руины виллы и термы времен Римской империи, сообщает The Yorkshire Post.

По словам специалистов, это одна из самых "фантастических находок", которые когда-либо встречались в стране. Ранее ничего подобного обнаружено не было.

Ученые раскопали целый комплекс зданий, включая центральное помещение круглой формы, несколько ведущих к нему залов, а также термы. Археологи считают, что на этой роскошной вилле могли жить представители аристократии. Либо же она использовалась для религиозных обрядов.

Виллы с планировкой такого типа никогда ранее не встречались в Великобритании, и, как полагают эксперты, во всей бывшей Римской империи, границы которой простирались от Англии до Западной Азии.

"Мы и не мечтали обнаружить на этом месте что-то подобное. Эти руины позволяют нам лучше представить, какой была Великобритания в эпоху Римской империи", — прокомментировала специалист по древним памятникам Кейт Эмерик.

В издании отмечают, что археологи продолжат исследовать это место. Они попытаются установить, почему загадочное здание построили так далеко от других римских центров.