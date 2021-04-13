Еще 7 октября прошлого года тогдашний президент Дональд Трамп провозгласил свое решение, что все американские военные, несущие службу в Афганистане, будут выведены из страны к Рождеству, то есть до 25 декабря. Трамп тогда находился в жаркой стадии предвыборной борьбы за президентский пост, и громкое заявление, безусловно, было рассчитано на получение политических дивидендов.

Президент США Джо Байден принял решение о выводе американского контингента из Афганистана. Вместе с американцами страну покинут и подразделения их союзников. Война, начатая в ответ на террористическую атаку 11 сентября, закончится спустя два десятилетия к той же дате. Правда, это вовсе не означает, что на афганскую землю придет мир.

Трамп проиграл, войска из Афганистана выведены не были, но вопрос остался: имеет ли смысл силам НАТО и их партнерам оставаться в стране, контроль над которой, несмотря на все колоссальные потраченные ресурсы и приложенные усилия, все больше переходит в руки Талибана? Джо Байден, редкий случай, согласился с решением предшественника.

Сейчас идет процесс согласования выхода. Из семитысячного контингента НАТО в Афганистане американцы составляют 2500 человек, но их роль и значение очень высоки, и без американской военной и технической поддержки оставшимся силам будет оставаться еще более небезопасно. Всего 36 стран посильно принимают участие в этой военно-политической операции. В частности, 1300 немцев, 750 британцев, по несколько сот военнослужащих из Италии, Румынии, Грузии и Турции.

В пиковые годы, с 2010 по 2012 годы, американцы держали в Афганистане более 100 тысяч военнослужащих, а обходилась война почти в 100 миллиардов долларов в год. По данным министерства обороны США, траты с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 миллиардов долларов. Еще 44 миллиарда пошло на проекты по восстановлению страны. Трудно не думать, что все это было зря.

Конец двадцатилетней войны, в которой погибло больше 2 300 американцев и около 20 тысяч было ранено, объясняют достижением первоначальных целей: дескать, тогда Афганистан служил базой для Аль-Каиды, а сейчас террористические угрозы из этого региона можно якобы сдерживать без постоянного военного присутствия. Но, в общем, понятно, что это хорошая мина при плохой игре. Хотя в Кабуле и находится дружественное Западу правительство, его возможности сладить с движением талибов, контролирующих большую часть страны, весьма невелики. Похоже, вместе с войсками западных союзников Афганистан наверняка начнут покидать и те афганцы, которые не надеются, что Кабул долго сумеет сдерживать натиск талибов. А жесткие до жестокости законы шариата, которых придерживаются в Талибан, очень многих просто пугают, не говоря уже о тех чиновниках, военных или работниках культуры и образования, кому есть резон опасаться за собственную жизнь.

Американцы, конечно, говорят, что соблюдение неких общественных норм, в частности того, что касается образования женщин, является частью договоренностей с лидерами талибов, но сами в это не верят. С другой стороны, вечно держать в Афганистане войска тоже невозможно. Хорошего решения в этой ситуации нет, и Вашингтон, сначала в лице Трампа, а теперь и Байдена, принял одно из них.