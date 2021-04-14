Лукашенко привел в пример сына Ильхама Алиева

На совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава белорусского государства Александр Лукашенко затронул проблему образования молодежи в вузах, отвечающим мировым стандартам. При этом Лукашенко особо отметил, что Беларусь начнет изучать опыт Азербайджана. И обращаясь к И.Алиеву А.Лукашенко сказал: «Есть много хороших университетов. Кстати, насколько мне известно, ваш сын (сын президента Азербайджана Гейдар Алиев – РЕД.) тоже окончил среднюю школу в Баку и сейчас учится в университете».

Президент Ильхам Алиев в свою очередь уточнил, что его сын окончил и вуз в Баку, а также прошел службу в армии.

Президент Александр Лукашенко продолжил: «Да, он учился в Баку, есть хорошие вузы, если сын президента получает образование в бакинском вузе, то это значимый ВУЗ. В свое время и мы отмечали это».