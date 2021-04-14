В Instagram появится новая функция

Пользователи социальной сети Instagram смогут скрывать лайки под своими публикациями. Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, пишет РИА Новости.

«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — сказал Моссери, уточнив, что эта функция уже год работает в семи странах, среди которых Канада и Бразилия.

Социальная сеть выяснила, что некоторые пользователи предпочитают сохранять лайки, чтобы видеть популярность своих постов.