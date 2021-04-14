Врачи рассказали о позитивной стороне коронавируса
Коронавирус способен уничтожать раковые клетки у онкобольных, предупредили российские врачи. Они поделились наблюдениями за течением COVID, сообщает URA.RU.
В частности, коронавирус серьезно активизирует всю иммунную систему пациента. Благодаря этому организм начинает уничтожение злокачественной опухоли, пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Так, «токсин колея» – лекарство для лечения онкобольных – повышал температуру тела. Благодаря его действию происходила регрессия опухоли.