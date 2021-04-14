По поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд обратился к компаниям, работающим в частном секторе, в связи с Тунаром Багировым, который болен спинномозговой атрофией (СМА).

Как сообщает Trend, Фонд Гейдара Алиева призывает частные компании присоединиться к кампании по спасению Тунара от болезни.

Годовалый Тунар Багиров страдает от спинномозговой атрофии I типа (болезнь Вердинга-Гофмана). В выздоровлении ему может помочь препарат по генной терапии «Золгенсма», который считается самым дорогим лекарством в мире. Стоимость инъекции составляет около 2,125 миллиона долларов.