Массовая драка в самолете из Стамбула

Несколько пассажирок лайнера, летевшего из Стамбула в Тунис, подрались из-за распределения мест для багажа, об инциденте сообщило издание Business News.

Экипаж не сумел оперативно взять ситуацию под контроль, в результате к потасовке присоединилось еще несколько человек, передает РИА Новости.

В авиакомпании Tunisair пояснили, что участники конфликта будут привлечены к ответственности, идет проверка.

В результате ЧП перевозчик потерпел финансовые убытки, а члены экипажа пострадали из-за оскорблений и физического насилия.