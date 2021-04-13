Назван главный вред полного отказа от мяса

Полный отказ от мяса чреват дефицитом в организме белка коллаген, что вызывает ускорение старения кожи. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог объяснила, что коллаген является своего рода «косметическим белком», который придает коже на лице здоровый и подтянутый вид. Поэтому во всем мире специалисты не рекомендуют совсем отказываться от мяса.

«Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. По классике диетологии считается, что животных жиров в рационе должно быть не менее 30%, а это как раз та самая упругость и молодость кожи, которая нужна как женщинам, так и мужчинам», — цитирует Белоусову телеканал «Звезда».

Больше всего коллаген содержится в баранине и говядине, несколько меньше — в птице и свинине. В рыбе этого белка еще меньше, а в молочных продуктах совсем мало, отметила диетолог.