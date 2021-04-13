Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Ранее Белый дом заявлял, что встреча может пройти в последующие несколько месяцев.