Мухаррем Индже госпитализирован с коронавирусом

В Турции госпитализирован известный политик Мухаррем Индже.

Как сообщает турецкая газета Sözcü, у Индже недавно была выявлена коронавирусная инфекция. Политик самоизолировался дома, однако вскоре было принято решение продолжить его лечение в медицинском учреждении.

Напомним, в феврале этого года Мухаррем Индже заявил о выходе из основной оппозиционной Народно-республиканской партии, обвинив ее в проамериканской позиции. Турецкие СМИ сообщали, что он создает собственную партию Memleket Partisi.