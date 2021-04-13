В поселке Масазыр Апшеронского района Азербайджана молодая девушка совершила наезд на пешехода, после чего скрылась с места происшествия. Сотрудники Апшеронского районного упраления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что инцидент зарегистрирован на улице Алиаги Вахида, автомобилем был сбит Ядигар Гасанов (1997 г.р.). После совершения аварии водитель скрылся с места ДТП. Родные пострадавшего доставили его в больницу.

Старший инспектор дорожной полиции Али Джавадов начал преследование автомобиля и совершившая наезд Рена Мусаева (2000 г.р.), управляющая транспортным средством марки Saipa, была задержана и доставлена в Апшеронское РУП.

По данному факту ведется расследование.