В Ираке обстреляли турецкую базу: погиб военный
В результате обстрела военной базы Вооружённых сил Турции на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий. Об этом в своем твиттер сообщило Минобороны Турции.
1️⃣ Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021
"Сегодня был нанесен ракетный удар по военной базе Башика на севере Ирака. Одна из трех выпущенных ракет поразила район базы, две другие - деревню. В результате нападения погиб наш боевой товарищ и ранен ребенок в деревне", - цитирует РИА Новости заявление турецкого военного ведомства.
Anadolu сообщило, что ракетному обстрелу подвергся и международный аэропорт Эрбиля. По воздушной гавани был выпущен по меньшей мере один снаряд.