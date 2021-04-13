В Ираке обстреляли турецкую базу: погиб военный

В результате обстрела военной базы Вооружённых сил Турции на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий. Об этом в своем твиттер сообщило Минобороны Турции.

"Сегодня был нанесен ракетный удар по военной базе Башика на севере Ирака. Одна из трех выпущенных ракет поразила район базы, две другие - деревню. В результате нападения погиб наш боевой товарищ и ранен ребенок в деревне", - цитирует РИА Новости заявление турецкого военного ведомства.

Anadolu сообщило, что ракетному обстрелу подвергся и международный аэропорт Эрбиля. По воздушной гавани был выпущен по меньшей мере один снаряд.