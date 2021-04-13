Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:33

Вот уже несколько дней подряд происходят попытки очернения факта открытия Парка военных трофеев в Баку. Теперь критики заговорили о «низкой художественности его экспозиций и диорам». Как обычно это и бывает, в споре с либеральствующей публикой поражаешься невежеству оппонентов. С огромным апломбом они говорят, что Парк военных трофеев противоречит международным традициям, а некоторые представленные там диорамы – выполнены карикатурно, унизительно для армян и нигде в мире такого нет.

Из чего делается незатейливый вывод – созданием такого музея Азербайджан вырывается из мировых культурных традиций и выставляет себя в неприглядном свете. Что тут ответить? Узок круг этих людей, как крайне узок их кругозор и знакомство с мировой музейной практикой. Начнем с того, что в мире буквально тысячи музеев, в которых представлено всё, что удалось получить в качестве трофеев с гитлеровской армии – от личного оружия генералов СС до пресловутых касок. Представьте себе – в том числе и пробитых пулями. Аналогичным образом обстоит дело и с вооружением. США, Великобритания, Франция, Польша, Нидерланды, Дания и так далее, не говоря уже про Китай – в любой из этих стран есть государственные собрания и частные коллекции трофейной техники. Их собиратели не видят в этом ничего зазорного. Поскольку главный посыл таких музеев под открытым небом: «Смотрите, какого вооружённого до зубов зверя одолели наши доблестные джи-ай, томми, жолнежи, бойцы (нужное подчеркнуть)». Аналогичным образом обстоит дело и с диорамами - живописными картинами с передним предметным (фигурки участников и войной техники) планом. Это одна из наиболее распространенных в мире форм подачи музеями и выставками исторической информации – и чего здесь только не увидишь. Всё ограничено только фантазией создателей и их профессиональным мастерством.