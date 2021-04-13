И Грузия выводит свои войска из Афганистана

Вывод грузинского контингента из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и в координации с США, заявил в ночь на четверг глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"НАТО приняло решение о завершении поэтапно в Афганистане миссии... Соответственно, по согласованному с НАТО графику, Афганистан покинут грузинские подразделения", - написал Гарибашвили в соцсетях, передает Интерфакс.

По его словам, вывод грузинского контингента будет происходить и в координации с США.

Из заявления Минобороны Грузии следует, что за время участия страны в миссии в Афганистане погибли 32 грузинских военнослужащих.

В среду президент США Джо Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.