Александр Лукашенко: «Алиев сказал мне, что готов восстановить Карабах и поднять Армению. Армяне не согласились»

«Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно- карабах ского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении - с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет». Как сообщает телеканал «Беларусь 1", об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Белорусский лидер также рассказал о попытках Баку мирно урегулировать с Арменией конфликт в Нагорном Карабахе.

«Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению». Когда за 100 долларов была нефть, говорил ты мне (обращается к Ильхаму Алиеву – ред.): «Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», - рассказал Лукашенко.

Затем Александр Лукашенко обратился с вопросом к Ильхаму Алиеву: «Вы не против, что я говорю об этом?» Ильхам Алиев рассмеялся: "Уже все что хочешь говори. Ты уже все сказал».